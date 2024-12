Eesti Laulu 16. finaalikohale pürib mitu Pärnu muusikut

“Looga käib kaasas suur unistus väikese Marta Lotta südames,” lisab laulja. “Nimelt olen juba pikalt oodanud päeva, mil saaksin astuda üles Eesti Laulu laval, ning nüüd, kui see unistus on pea käegakatsutav, tahan teha kõik endast oleneva, et finaali pääseda.”

Pedaja sõnutsi on tema lugu kirjutatud koostöös hea sõbra ja väga andeka Mallorca helilooja Sergio Llopisega ning selles peitub ühendus meie eelkäijatega, pühendus esivanematele ja perele, kes meie seljatagust toetavad. Selles loos tulevad esile mälestused lapsepõlvest ning männimetsade lõhnad, helid ja randa jõudes mändide vahelt paistev meri. See kannab sees head tunnet ning usku, et alati on võimalik ka kõige tumedamatest varjudest pääseda.