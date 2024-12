Pilguheit oma toidukaole  Poolteist kilo lausraiskamist

Olgu öeldud, et vaatluse all oli toidukadu ehk raisku läinud söögikraam, mitte kõik toidujäätmed. Peres on kaks täiskasvanut ja kaks last. Nädalaga rändas prügikasti 1550 grammi toitu. Tuleb tunnistada, et midagi sellist ongi ilmselt meie pere nädala norm.