Maakaabli rikke tõttu oli üle 700 kliendi elektrita

Elektrilevi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Kristi Reiland rääkis, et elektrikatkestus on tingitud maakaabli rikkest. Ta selgitas, et maakaabli rikkekoha tuvastamine ja korda tegemine on väga ajamahukas ning loodavad elektrivarustuse klientidel taastada kella 18ks.