Ootusrikkad päevad hooldekodus: millal õhupallimängu mängime, millal jalga keerutame, millal omaksed tulevad?

Jõulud on kõige oodatumad pühad Koonga hooldekodus, seda kinnitasid nii juhataja kui hoolealused – siis saab pidu. "Ikka pidu ootan, mis muud," avaldas 89aastane Ester. Helikunstist lugu pidav 96aastane Ellen hindab väga jõulupeo muusikalisi etteasteid. Tema ootab, et saaks lasta muusikal ennast mälestuste radadele kanda, kaasa laulda. Kõigile toob rõõmu päkapikkudelt saadav kommikott. Osal on pühade aegu oodata omaste külaskäiku.