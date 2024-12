Fitnessikomeet võtab võistluspausi ja hakkab treenima oma treenerit

“Kriteeriumid, mida kohtunikud hindavad, on täiesti erinevad,” selgitas Absalon. “Bikiinifitnessis on vaja lihasmassi ja lihased peavad hästi näha olema. Fit-model’is ei pea lihased nii võimsad olema ja seal hinnatakse rohkem elegantsust ja naiselikkust. Fit-model’is tuleb laval käia kahes voorus: trikoovoorus vaadatakse rohkem kehaproportsioone, kleidivoorus liikumist ja olemust.”

Häädemeeste vallast pärit neiu on spordiga sina peal juba maast madalast: iluvõimlemisega hakkas ta tegelema kahe-aastasena ja esimestel võistlustel lõi kaasa kuuesena. Peale selle on ta harrastanud eri tantsustiile, lastefitnessi ja ratsutamist. Ent fit-model’i-maailmas on Absalon tõeline komeet, sest võistles selles arvestuses alles esimest aastat. Enda sõnutsi alustas ta selles kategoorias päris pika hambaga, kuna õest treener utsitas tagant.

“Õde Angela, kes on mu treener, võistles bikiinifitnessis 2022. aasta sügishooajal. Ta ütles pärast seda, et saadab nüüd minu lavale, ja hakkas mind fit-model’iks ette valmistama. Esimese hooaja tegingi põhimõtteliselt tema heaks ega saanud ise suurt midagi aru, aga mulle hakkas see meeldima ja tundsin, et tahan sellega edasi tegelda,” seletas lõppenud hooajal fit-model’i tiitlivõistlustel platsi puhtaks löönud pärnumaalane, kes enne oli sügavalt bikiinifitnessi usku.