The Belka annab jõuluks välja albumi sarjast "Jube juubel"

“Igaüks peab oma juubelit omamoodi. The Belkal on traditsioon, et me õnnitleme ennast suuremate juubelite puhul kaverplaatidega,” avaldas solist Belka ehk Ivo Orav. “Esimene plaat sai tehtud aastal 2004, kui saime kümneseks. Selle peal on meil toredad sähvatused nagu VLÜ “1 väike värdjas päkapikk”, mida praegugi Youtube’is päris palju kuulatakse, eriti jõulude ajal. Seal oli J.M.K.E meie looga “Anna minna!”. Tommyboy tegi Noizmakaziga “12 kuud” ära. Vahetekste oma lühinäidendist luges muusikapalade sujuvaks üleminekuks Merca ehk Merle Jääger. Läks viis aastat mööda, siis lasime järgmise kaverplaadi teha. Seal peal on näiteks Peeter Rebase ja Lauri Saatpalu “Peied”, Kairit Tuhkaneni versioon “12 kuust”,” meenutas muusik. “Alguses sai nüüdki tehtud bändidele üleskutse ja kui mingi ports oli ennast juba üles andnud, sai paari tuttava käest veel küsitud, kas ta teeks väikse kummarduse Pärnu legendile oma versiooniga mõnest meie loost.”