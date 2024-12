Video Jõulud lähenevad: kuidas pärnumaalased pühadeks valmistuvad?

Milline on teie enda meeldejäävaim jõulukink?

Kaidi: Kui abikaasa kinkis nõudepesumasina. See ei olnud nii, et pistis masina pihku! Kõigepealt tuli ära lahendada mõistatus ja sealt tuli lahendus, mis see kingitus on. Seda rõõmu ikka oli. Kätte enne ei saanud, kui mõistatus lahendatud.