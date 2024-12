Jõulusoov Carmen Mikiver: Kuulake suunamudijate asemel eakamaid inimesi ja lugege raamatuid

“Ehkki see kõlab paradoksaalselt, siis mulle tundub, et selle asemel, et inimesed peaksid arenema ja saama targemaks, tükib meie ellu üha rohkem pealiskaudsust ja süvenemist jääb vähemaks. Suunamudijaid tuleb aina juurde, aga mina soovitan kuulata vanemaid ja elukogenumaid inimesi ning lugeda raamatuid,” ütleb tänavu Endla teatri publiku lemmikuks valitud näitleja Carmen Mikiver oma jõulutervituses. “Raamatud võiksid olla alati igaühel kuskil kõrval.”