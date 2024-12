Heli Tooman Pärnumaa turismi kuldvõtmeke on kuurort

Mõistan küll, et ajad on keerukad, aga olen väga päri ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse turismijuhi Anneli Lepa 15. novembril Pärnus toimunud Eesti kultuuri koja aastakonverentsil „Meil on lootust üheskoos“ kultuuriturismi arutelus öeldud mõttega, et suudaksime palju rohkem, kui rohkem usuksime, et meil on tohutult potentsiaali! Ja ikka üheskoos!