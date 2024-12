Pärnu maakohus vaagis 12. detsembri istungi järel tänaseni, kas lubada üks mõrvas süüdistatavatest alaealistest kohtupidamise ajaks vabadusse, nii et ta jääb elektroonse valve alla ega tohi kodust lahkuda. Kohus otsustas poissi vahi alt mitte vabastada.

Vahepeal on ilmnenud seegi, et poiss võib olla vahi all viibimise ajal narkootikumi tarvitanud.