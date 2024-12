Toomas Nigola Mustadki jõulud võivad olla valged

Ometi sütivad linnades advendiküünlad. Kaubanduskeskustes helisevad tuttavad viisid. Kodudes võetakse kappidest välja needsamad, aastatega armsaks saanud jõulukaunistused. Kirikutes loetakse sedasama jõuluevangeeliumi, mis on nende müüride vahel kõlanud sajandeid. On midagi sügavalt inimlikku ja rahustavat selles, kuidas me igal aastal samal ajal pöördume tagasi samade rituaalide, samade lugude ja samade laulude juurde. Eks ole seegi lugu, et just meie päevil on maailma tabanud ajaloo suurimad katsumused, üks neist lugudest, mida vist inimsoo algusest peale vestetud on.