GALERII Pärnu vabaviskemeister näitas 86protsendilist tabavust

Juba mitmendat aastat kogunevad korvpallisõbrad jõulude paiku spordihalli, et välja selgitada, kes on see kõige kõvem käpp vabaviskejoonelt. Tänavu astuti samm edasi ja mõõduvõtt ristiti Pärnu linna esimeseks lahtiseks meistrivõistluseks.