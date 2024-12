Suur juubel: Kihnu käsitöö emal Ärma Roosil täitub kevadel 90

Käsitöö, mida Roosi meile toona Kihnus näitas, oli samuti üle elanud nii mõnegi riigikorra. Nagu Roosi isegi. “Õpilastel on alati kõhud tühjad, ma teadsin seda. Tavaliselt keetsin neile kartuliputru, aga kui tulid juhuslikult, siis tegin pannkooke,” rääkis Roosi mulle Mõnu talus kindaid kududes, endal kudrused kaelas ja hõberahad nina ees. Need olid esimesed asjad, mida ta mulle näidata tahtis. Kihnu naise rikkust. Kindaid koob ta, muide, endiselt prillita.

“Kudrused on pisikestest helmestest lükitud “lained”, aga need kodaratega kaelarahad on tehtud Konstantin Pätsi ja Lydia Koidula meenerahadest. Ma kandsin neid viimati Tartus kirjandusmuuseumis,” seletas Roosi, kes on isiklikult kohtunud kõikide Eesti presidentidega, välja arvatud Päts. Kodaratega rahasid olevat Roosi andmeil väga vähe, kahe kodaraga veel vähem.