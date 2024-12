Toomas Kivimägi Sellest sai meie suvi

Spordiaasta üks tähti ja ajakirjanduse lemmik on kahtlemata Kristin Lätt. Temagi on korduvalt tõestanud, et lootusetuid olukordi pole, väga kehvastki “poolajatulemusest” on võimalik võitjana välja tulla, kui usud endasse ja võitled lõpuni. Kõik see on eeskujuks ja õppetunniks noortele. Pole vaja kahelda, et osalt tänu Kristinile on kettagolfist saanud Eesti üks kiiremini (kui mitte kõige kiiremini) kasvanud spordiala harrastajate hulka silmas pidades. Äge ala, lihtsasti kättesaadav, odav, võtit pole vaja küsida.