Nädalast jäi kõlama Need lohisevad ankrud ...

Väga raske on pidada järjekordset lohiseva ankru tõttu merealuse kaabli purunemist juhuslikuks õnnetuseks. Asjaolu, et alates mullu oktoobrist ehk pea aasta jooksul on see juba kolmas samalaadne juhtum, viitab korduvale mustrile. Mõistagi on see vaid spekulatsioon ja otsest seost meie ettearvamatu idanaabri kurjade kavatsustega pole veenvalt tõestatud. Põhjust kahtlustada aga jagub ja ega keegi seda varjagi.