2024 Pärnu muusikas Elis Hallik tõi maailmaesiettekandele sümfoonia

“Heliloojatele üldse on valgus ja pimedus meelisteema, arvan. Minu puhul on hämaruse saabumine rahu ja vaikuse allikas. Vaikuse ja hämaruse kaudu saan leida endas mingisuguse uue alguse. Valgus ja pimedus on ju mündi kaks poolt – üht pole teiseta,” ütles Hallik Postimehe ajakirjaniku Janar Ala intervjuus. “Hämaramas saab võib-olla paremini tegelda ka teemadega, millega muidu ei tegeleks, mis on rasked. On midagi, millest tuleb ennast justkui välja valgustada. Mingisugune enesessevaatamise ja raskustest läbikasvamise aeg.”