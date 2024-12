KOKKUVÕTE Pärnu bändide aasta 2024

Uuele aastale läheme vastu teadmisega, et peagi on bändidel Pärnus neli toimivat lava. Uksed (taas)avab kultuuriklubi Tempel kahe lavaga ning oma asendamatult väärtuslikku rolli jätkavad Wunderbaar ja Garaaž. Kaks viimasena mainitut, mis asuvad teineteisest kiviviske kaugusel, võivad ühel õhtul oma majad tuubil täis müüa. Pärnakad armastavad muusikat ja oma bände – selles pole kahtlust. Seega ootab meid ees esinemispaikade rohkemaid aastaid, mis on ju iseenesest suurepärane uudis igale kohalikule muusikule ja muusikasõbrale.

Väga vingelt tähistas Sindi Rock renoveeritud ruumides oma 55. aastapäeva. Teatavasti on see Eesti vanim rokifestival, kui jätta arvestamata elvalaste katse seda meilt kaaperdada.

Hea uudis on see, et oma viimased kontserdid välja kuulutanud folkpungibänd Legshaker otsustas siiski mitte laiali minna, nii et kõik fännid saavad nautida nende šedöövreid ka tulevikus.