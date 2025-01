Rainer Ild tervitab uut aastat esimese eestikeelse singliga “Kaine ja puhanud”

Just sellesse absurdsesse segadusse paiskab Rainer Ild oma uue singli “Kaine ja puhanud” – esimese eestikeelse loo, mis kannab endas nii iroonilist kui humoorikat vaibi. Miks? Sest tõsi on, et aasta esimesel päeval pole keegi kaine ega puhanud.



“See laul on nagu talvesõbralik rändrasv. Mitte sellepärast, et see midagi parandaks, vaid lihtsalt, et sellest kinni hoida,” selgitab Ild. Ja lisab kähku: “Jah, mul sai raha otsa ja sellepärast annangi välja eestikeelse loo.”







“Kaine ja puhanud” on midagi enamat kui kõigest laul. See on esmaklassiline vaimne peegel, mis näitab 1. jaanuari äratuntavaid tundeid – pohmaka ravimist, diivanil vedelemist ja neid õnnetuid uusaastalubadusi, mida sa tegelikult juba praegu tead, et ei täida. Kogu seda kaost saadab lõbus, kõrvas püsiv meloodia, mis annab aastale hoogsa, ehkki pisut nihestatud alguse.



Koos singliga ilmus muusikavideo, mis võtab kokku kõik selle, mida 1. jaanuar endast kujutab. Videos näeb huumori võtmes üleelusuurte ootuste ja tegelikkuse kokkupõrget. “See video on puhas reaalsus, millele oleme lisanud tavalisest natuke rohkem nalja ja fantaasiat,” tõdeb Ild.