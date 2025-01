Küsitlus: eestlased otsivad võimalusi kulusid vähendada

Pank uuris Baltikumi elanikelt, mida nad teevad, vähendamaks oma igakuiseid kulusid. Selgus, et kõige enam otsivad kokkuhoiukohti just eestlased ja vastanutest lausa 79 protsenti märkis, et eelkõige jälgivad nad selleks pingsalt sooduspakkumisi. Järgnes 51 protsendiga püüdlus osta ainult põhitoidukaupa ja kulutada vähem suupistetele ja maiustele. 45 protsenti Eesti inimestest märkis, et teeb rohkem ise süüa, sööb harvem väljas või tellib toitu koju, 41 protsenti ostab odavamaid alternatiive tavapärastele toodetele ja 11 protsenti vastas, et ostab vähem värsket toidukaupa.