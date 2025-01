Lapse võtmise ainus tingimus oli, et laps oleks füüsiliselt terve. Taive naerab, et poisi tõi neile toonekurg. Nimelt seitsme aasta eest enne jaani, kui ta 50 aasta juubelit tähistas, oli sooviavaldus juba sotsiaalkindlustusametisse antud. "Nii ei ole, et lähed lastekodusse ja tahad last." Oli ilus suvehommik, kui koerad ühtäkki õues haukuma hakkasid. "Läksin õue, vaatasin, korstna otsas plagistas toonekurg. Kolme-nelja tunni pärast tuli kõne, et lastekodus ootab üks poiss. Nii ma ütlesin: "Näete, toonekured toovad lapsi!"," meenutab Taive muigel sui.