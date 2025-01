Intervjuu ja video Janno Bergmann: Oleks tore, kui me mõnda asja maha ei magaks

Sarnaselt Avangardi galerii eestvedajate Marian ja Jan Leo Grau initsiatiivil pagulaskunstnik Mart Oru (ja tema ema) teoste lõppenud aastal Pärnu muuseumisse toomisega on Bergmann tegelnud viimastel aastatel oma loomingu kõrvalt Pärnu kunstnike performance'ite videodokumentatsiooni kogumisega. Läinud aasta lõpus jõudsid need salvestised kaasaegse kunsti Eesti keskuse (KKEK) arhiivi. KKEKi arhiivi materjale säilitatakse alates 2023. aastast ühtlasi Eesti rahvusarhiivi filmiarhiivis ning need on leitavad Mediateegis ja vaadatavad rahvusarhiivi uurimissaalides.

Teie kohta võib vist juba öelda küll, et olete nagu Pärnu kunstielu kroonik. Alar Raudoja on kunstisündmusi järjest üles pildistanud ning teie olete nüüd fookusesse võtnud kunstnike käes säilinud videod.

Olen spetsiifiliselt Edela-Eesti anarhismi koolkonna materjale kogunud. Üks kell otsustasin, et kuna olen paljude kunstnike loominguga kursis ja tean, kui palju huvitavat on siinsamas Pärnus tehtud ja kui palju on Pärnu kunstieluga seotud inimesed teinud mujal, tundus mulle, et oleks mõistlik hakata seda materjali kokku korjama. Eesmärk oli teha sellest kõigepealt näitus.

Täpselt ei mäleta, aga aastast 2013 kindlasti olen näitust “Edela-Eesti anarhismi eripärad” eri kohtades eksponeerinud. Seda on näidatud Peterburis, Kaliningradis, Gruusias Bathumis, Soomes Tamperes ning 2024 kevadel sai esimest korda näidatud Eestis: Tartu-Pärnu-Tartu/Pärnu-Tartu-Pärnu kunstiekspressi raames, kus Pärnu linnagalerii ja Tartu kunstimaja tegid omavahel koostööd. Pärnu kunstnike näitused viidi Tartu kunstimajja ja Vilde kohvikusse ning Tartu kunstnike näitus toodi suvel Pärnu linnagaleriisse.

Edela-Eesti kunstikoolkonnast tehti ju kunagi Kumus ülevaade?

Jaa, aga see ei olnud minu kureeritud, see oli Rael Arteli kureeritud ja selle näituse nimi oli “Plahvatus Pärnus” (2012). See oli Kumu projekt: teha näitus Eesti kunstiskeenedest, kus mingid grupid toimetavad, ja Pärnu oli 1990ndatel väga aktiivne, palju asju juhtus siis ja hiljemgi, see tegevus on olnud üsna märgatav ja omapärane. Eesti kunstiajaloo mõistes on see mingis mõttes unikaalne.