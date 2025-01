Siiri Erala Olgu teil oma moblast suva!

Nutiseadmete teemalised arutelud keskenduvad sageli lastele ja noortele. Justkui oleks ainult neil probleem. Olen alati arvanud, et see on silmakirjalik. Pean tunnistama, et ka mina olen olnud võlts. Selle ülestunnistuseni viis mu lapse siiras peegeldus. Ta mõtiskles, mida kõike uus aasta võiks tuua, ja jõudis järelduseni, et ekraaniaega võiks olla vähem. Ta selgitas, et videoid kerima või mängukonsooli pulti haarama ajendab teda sageli arvamus, et ema on väsinud või hõivatud. Parem on siis lihtsalt «jalust ära kaduda».