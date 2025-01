Video Muusikud avaldasid Templi taasavamisele toetust uue lauluga

Enne pandeemiat oma eelmises asukohas võõrustas Tempel sadu artiste nagu NÖEP, nublu, Kosmikud, Ewert and the Two Dragons, Sibyl Vane, The Belka, Machine Nation, Lexsoul Dancemachine, Vaiko Eplik, Erki Pärnoja, Kimmo Pohjonen, J.M.K.E, Kosmikud. Uues paigas saab võõrustada ka rahvusvahelisi superstaare. Praegu tuleb lemmikartistide nägemiseks sõita Tallinna või Riiga, kuigi kultuur võiks sündida ja toimuda meie enda õuel Pärnus, nagu märgib Tölp Hooandja platvormil.

“Meie südameasi on kogukonnale tagasi anda ja siinse eluolu arengusse panustada. Templi uuestisündi, nii produktsiooni, ehitusse kui personali, on kaasatud meie oma kohalikud hakkajad inimesed, kel on tähtis roll Pärnu kui suvepealinna esindajatena. Kuid mis veel tähtsam: nemad on Pärnu nägu ja tõestus sellest, et siin on hea ja kultuuririkas elu aasta ringi. Kogukond on juba palju toeks olnud ruumide rekonstrueerimisel, aga ka Pärnu kaasava eelarve konkursil, sest me kõik usume Pärnusse ja siinsesse kogukonda,” märgib Tölp.