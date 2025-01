Hambidge purustas järjekordse Eesti rekordi mäekõrguselt: Ma armastan jooksmist

Nagu tulemusedki näitavad, on Hambidge juba hooaja varases faasis väga heas hoos. Mis on edu saladus? Sportlase sõnutsi võib põhjusi otsida sellest, et ta käis äsja esimest korda – ajal, mil Eestis on külm – lõunalaagris, veetes detsembris pea kolm nädalat Lõuna-Aafrika Vabariigis.