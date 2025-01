Raske võidu teeninud Sadama kossutiim parandas tabelikohta

Pärnu oli hädas kaugvisetega, kui kaare tagant sopsati 27 kolmesest vaid neli (14%). "Aga kui me suudame ikkagi võita, siis see näitab, et meil on kõvasti rohkem sisu kui täna näitasime," märkis peatreener.

"Selleks, et me jõuaksime võistkonnana sinna, kuhu tahaksin, läheb lihtsalt aega. Enam kui see nädal või natuke rohkem, mis mul on olnud. Praegu on väljakutse see, et teha valikuid, millistest muutustest pihta hakata, mis on olulisimad – kõike kohe ei saa," arutles treener, kes usub, et aja möödudes jõutakse soovitud mängupildini.