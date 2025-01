Sadam pani lõpuga oma paremuse maksma ja jõudis sõelmängude joone lähedale

Kristjan Evart ei jäänud rahule avapoolaja kaitsega. Õnneks teisel see muutus ja Viimsil lasti visata vaid 27 silma. Foto: Pärnu Sadam

Võitjate eest oli üleplatsimees Ajiri Ogemuno, kes kogus kaksikduubli ehk 21 punkti, kümme lauapalli ja neli vaheltlõiget. Ivo Van Tamm lisas 14, Robert Valge 13 ja Christian Bradford 12 silma. Viimsile tõi Omar Pajic 20 punkti.

Kui Evarti avamängus Keila KK vastu tuli võit kindla eduga, siis nüüd ütles peatreener mängujärgses intervjuus Delfile, et arvas juba teise mängu eel, et Viimsiga midagi lihtsat ei tule.



"Esimesel poolajal ei saanud kaitsega rahule jääda, aga see muutus teisel täielikult ja mehed näitasid väga head mängu," viitas Evart tõsiasjale, et Viimsi skooris teisel poolajal vaid 27 punkti.

Pärnu oli hädas kaugvisetega, kui kaare tagant sopsati 27 kolmesest vaid neli (14%). "Aga kui me suudame ikkagi võita, siis see näitab, et meil on kõvasti rohkem sisu, kui täna näitasime," märkis peatreener pühapäeval.

Evarti ütlust mööda tuleb keset hooaega meeskonda üle võttes kõigepealt nuputada, mille kohendamisega alustada. "Selleks et me jõuaksime võistkonnana sinna, kuhu tahaksin, läheb aega. Enam kui see nädal või natuke rohkem, mis mul on olnud. Praegu on väljakutse teha valikuid, millistest muutustest pihta hakata, mis on olulisim – kõike kohe ei saa," arutles treener, kes usub, et aja möödudes jõutakse soovitud mängupildini.

Sadamal on nüüd kuus võitu ja kümme kaotust, millega hoitakse 15 tiimi hulgas 12. positsiooni. Täpselt sama saldo on ka koht kõrgemal asuval Ventspilsil. Viimsi (4-13) paikneb kohe pärnakate seljataga. Pärnu pole enam kaheksandast ehk viimasena sõelmängudele viivast kohast ulmelises kauguses. Praegu on esimesena play-off’i joone peal Keila Coolbet (7-8), kel pärnakatest vaid üks võit rohkem. Seejuures minnakse reedel Keilas omavahel vastamisi ehk Evart astub oma järjekordse varasema tiimi vastu.