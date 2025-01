Kaks galeriid Manijalased nautisid lumemöllus Ukraina päeva ja õpiti üksteise hällilaulegi

“Esimene on minu film “Hetked Ukrainaga” (2014),” avaldas festivali hing Soosaar. “Filmi leidmotiiv on Ruslan Trochynskyi ja laste esituses üks väga tuntud ukraina rahvalaul, samal ajal kõnnin mina Ukraina päevalillepõllul ja kui kaamera laskub päevalilledest madalamale, näeme seal sinetavat põldu, mis on täis rukkililli. Seejärel tõuseb kaamera jälle kõrgemale, kus on kuldsed päevalilled. Minu jaokski oli avastus, et meie rahvuslilled armastavad Ukraina soojal põllul koos nende omadega kasvada: sinised allpool ja kuldsed kõrgemal. See on see Ukraina, mil esimesed vereohvrid olid juba toodud, aga Ukraina loodust ega inimesi polnud sellisel määral veel kahjustatud, nii et see on veel päikesepaisteline Ukraina,” lausus Soosaar.