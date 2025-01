Romek Kosenkranius Tuuleenergia puhuks Pärnumaa kiirele kasvule

Detsembri keskel avaldas statistikaamet kaardi, kus on toodud iga Eesti maakonna osatähtsus riigi sisemajanduse kogutoodangust (SKT). Kuigi Tallinna-kesksus ei üllata ilmselt kedagi, olid numbrid siiski kergelt ehmatavad: Harjumaa moodustab Eesti SKTst tervelt 62 protsenti, Tartumaa 12 protsenti ja ülejäänud maakondade panus jääb juba ühekohaliseks.

Pärnumaa osatähtsus oli selle kaardi järgi neli protsenti. Võib vaielda, et Harjumaal elabki mitu korda rohkem inimesi, aga murekohti leidub statistika järgi veel: palgatase jääb Pärnumaal Eesti keskmisele 20 protsendi võrra alla ning maakonna rahvaarv seisab paigal. On selge, et arenemisruumi siin jagub.