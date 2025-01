Galerii Raekojas näeb Eesti tekstiilikunsti tähtteoseid

Professionaalseid tekstiilikunstnikke koondav loominguline ühendus (ETeKL) asutati 15. veebruaril 1993 ning see on ühendanud eri põlvkondade tekstiilikunstnikke Eestis. Praegu on liidul 103 liiget. Ühenduse asutamisega samal ajal nägid ilmavalgust senini ilmuv tekstiilikunstnike liidu infoleht Koiliblikas ning tänini tegutsev liidu loodud Lühikese Jala galerii. Ühenduse olulisust avava materjali kõrval on raekojas näitusel “(Au)hinnatud” eksponeeritud kunstnike loominguline tegevus: sealt leiab ligemale 30 rahvusvahelistel näitustel edukalt esinenud autori tööd, mis on valminud liidu tegutsemisaastate jooksul.