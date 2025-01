Annely Akkermann Maakonna majandust turgutaks tööstuse areng

Vaesuse vältimiseks läheb Eestis kogutavast maksutulust (15 miljardit eurot) üle kolmandiku (kuus miljardit) sotsiaalkuludeks, nende hulgas on suurim pension (neli miljardit), töötus ja selle ennetus (üks miljard), laste- ja peretoetused (üks miljard), sotsiaalhoolekande kättesaadavus ja toimetulek (150 miljonit). Kolmandik riigi maksutuludest kulub sellele, et aidata neljandik rahvast absoluutsest vaesusest välja.

Absoluutne vaesus tähendab, et leibkonna liikme (üheliikmelise leibkonna puhul ühe inimese) sissetulek jääb alla absoluutse vaesuse piiri ehk allapoole arvestuslikku elatusmiinimumi, mis väljendab miinimumvajaduste rahuldamise maksumust. Statistikaameti viimastel andmetel on see summa 2023. aasta seisuga 338,2 eurot. Absoluutses vaesuses elas tunamullu 2,7 protsenti elanikkonnast, aga kui ei makstaks sotsiaaltoetusi ega pensione, oleks absoluutses vaesuses 24,1 protsenti inimesi.