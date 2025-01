Galerii Kolleegid mälestasid Endla kohvikus Eha Kardi

“Feliks Kark palub teid tingimata tervitada, tema tähistas detsembris oma 91. sünnipäeva ja on oma vanuse kohta täitsa heas vormis,” tegi jutuotsa lahti Elmar Trink. “Minu jaoks on Eha olnud inimesena iginoor. Kui hakkasime 1982 tegema “Lumekuningannat”, oli Eha juba pea poole sajandi vanune, aga nägi välja nagu 30ne. Kui hästi ta paindus, tantsis ja laulis!” meenutas Trink oma imestust, kui tuli äsja lavakunstikooli lõpetanuna 23aastaselt näitlejaks Endla teatrisse.

“Kolleegina oli Eha isegi üleliia tähelepanelik,” muheles Trink. “Ta ei jätnud ütlemata, kui oli märkus teha, aga ütles ka siis, kui miski meeldis. Ja ega ta endale liiga ka teha lasknud. Kogu sellest ajast tema kolleegina on jäänud kõige paremad mälestused. Pikk ilus elatud elu. Mida ta mulle alati ütles, kui olin veel kõhn poiss: “Ära siin midagi hüppa, küll sa näed, varsti oled sama paks kui Peeter!” Ega ma enam palju alla jää, ta oli selgeltnägija ka.”

Just teatrilaval kohtus Eha oma abikaasa Peeter Kardiga, leivad pandi ühte kappi 1971. aastal. Lii Tedre meenutas, kuidas kolm aastat varem oli tema tulnud Endlasse tööle ja sai juba esimeses lavastuses “Kiiduavaldused” mängida koos Ehaga. “Istusime proovis aknalaudade peal. Eha hakkas minuga rääkima ja vaatasin, et küll on kaunis naine! Mängisime väga palju koos, ringreisidel olin temaga tavaliselt ühes toas ja tal oli kõik kaasas: linik, noad-kahvlid, minul esimene kord mitte midagi. Järgmine kord võtsin ka kaasa!” Tedre meenutas ka kahe teatripaari Pärnus korraldatud ühispulmi, mida püüti hoida saladuses, ent info läks ikka üle linna laiali ja kogu teater oli seal kohal.