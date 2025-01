Pärnu Postimehe mälumäng

Jaanuar

2. 17. jaanuar on rahvakalendris märgitud tõnisepäevana. See poolitab talve ja sel päeval pidi karu rahvatarkuse järgi koopas teise külje keerama ja hakkama teist käppa imema. Samuti kehtib selle päeva kohta ohtralt igasuguseid käske ja keelde, millest paljud on seotud hoopis ühe teise loomaga. Mis loomaga on seotud enamik tõnisepäeva käskudest-keeldudest?