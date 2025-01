Siiri Erala Hea, et "Marta kaheksandale" jagus ruumi

Vana-aastaõhtul ETV eetrisse jõudnud klipid drag show‘st, eriti sketš "Marta kaheksas" on ajendanud avalikkusesse paiskama eri arvamusi. Kui ma seda läbi oma prisma piilun, näib mulle, et ka sel korral on tegu mitmel moel ruumi puudutava küsimusega.

Kriitikute üks etteheiteid puudutab just aega ja kanalit, mille kaudu see vaatajate ette jõudis. Minul on aga hoopis hea meel, et see nii juhtus. Seda enam, et poliitiliselt püüti materjali teleekraanile jõudmist takistada. Ma eelistan igal juhul elada Eestis, kus ka riigitelevisiooni eetrisse jõuab pulbitsevat, loovat, ühiskonnakriitilist sisu. Et selleks on meil ruumi ja selles ruumis jagub kunstnikel julgust end väljendada.