Usutlus Kultuuride vahendaja Anneli Vilu: Müüride püstitamisele eelistan sildade ehitamist

85 miljoni elanikuga Sichuani provintsi keskuses Chengdus elades ja rahvusvahelises ärikoolis töötades olite väidetavalt kogu provintsis ainus eestlane. Kas kohalikud teadvustasid, kus on teie kodumaa?

Tegin ikka väga aktiivset selgitustööd, mis see Eesti on. Mul tekkis seal tore sõpruskond ja raamatus on kirjas, kuidas tähistasin seal Eesti taasiseseisvumise ja oma sünnipäeva suure seltskonna, Eesti lippude ja hümniga.