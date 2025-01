““Naerata nüüd jälle sa, naerata …” ütleb laulusalm. Sellel näitusel ei kohta palju naeratust, kuid kõike ei maksa ka väga tõsiselt võtta,” leiavad kunstiteoste autorid. “Pigem naeratage, kui ka alati kunstniku sõnumist aru ei saa. Naeratus on universaalne keel, mis ühendab inimesi. Kas pole huvitav mõelda, et naeratus pole ainult peegeldus meie emotsioonidest, vaid ka vahend nende loomiseks? Kui naeratad, isegi sunnitult, saadab see kehale ja vaimule signaali, et asjad võivad olla paremad, kui nad tunduvad. Ehk ongi naeratus filosoofiline meeldetuletus, et elu voolab kergemini, kui selle valgusesse lubame natuke päikest – olgu see teadlik otsus naeratada või juhuslik rõõm hetke ilu üle.”