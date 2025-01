Galerii Laulu pidu puges publiku hinge

Kõlas läbilõige armastatud laste- ja noortelaulude autori Piret Rips-Laulu loomingust ning uhke kontsert oli pühendatud tema 60 aasta täitumisele selle aasta jaanuaris. Rips-Laulu loodud “Siin ta on, see minu kodu” (Leelo Tungla sõnad) esitavad juulis pealinnas laulukaare all mudilaskoorid ja “Rannitsakandja” (Contra sõnad) kannavad ette poistekoorid. Pärnu kontserdimajja olid nii eraldi kui ühislaulma tulnud Eesti Raadio laulustuudio lastekoor, üle-eestiline neidudekoor Leelo, Pärnu kammerkoor ja segakoor Endla, igaühel kaasas oma dirigendid: Külli Kiivet, Toomas Voll, Elo Kesküla, Kadri Hunt, Kaie Tanner.