Aasta orhideed leidub meie maakonnaski

​Püramiid-koerakäpa õitel ​on kuni poolteise sentimeetri pikkune pikk niitjas kannus nagu ka hariliku käoraamatu õitel. ​Selge erinevus on õie huule alusel olevad kaks väikest naastu, samuti õite roosakaspunane või tumeroosa värv ja eriti õitsemise alguses õisiku püramiidjas või koonusjas kuju. Õitsemise edenedes kasvab õisik mõnevõrra kõrgemaks ja munajamaks. Lehed on aasta orhideel kitsad ja õitsemise alguseks enamasti kuivanud.​

Püramiid-koerakäpa põhilevila on Euroopa lõunapoolsemates piirkondades, teda leidub ka Väike-Aasias ja Kaukaasias, Süürias ja Iraanis ning Põhja-Aafrikas. Põhja-Euroopa leiukohad asuvad peamiselt Läänemere saartel: Saaremaal, Rootsis Gotlandil ja Ölandil ja Møni saarel Taanis. Eestis on ta oma levila põhja- ja kirdepiiril, kuid teda pole leitud ei Leedust ega Lätist.

Eesti looduse infosüsteemi (EELIS) andmetel on praegu Eestis aktiivseid leiukohti kokku sadakonnal hektaril teada 145. Neist kaks kolmandikku on alla poole hektari suurused paigad. Vaid Sõrves ja Saaremaa läänerannikul ning Läänemaal Hara lahe ääres on mõni ulatuslikum leiukoht. Kümmekond leiukohta on kirjas punktidena, kus viimasel kümnendil ei ole liigi isendeid enam avastatud.