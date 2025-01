Pärnu kossutiimi juht kiitis uut peatreenerit: Meeskond elab uuesti, oleme hoopis teine sats kui varem

Külalised Tartust olid seevastu augus: kuidas muudmoodi nimetada eelmist nädalat, mil kahe mänguga jäi taaralinlaste korvide vahe 76 silmaga miinusesse? Hästi, eurosarjas tuleb Eesti satsidel ikka nähvakaid ette – Tartu sai Põhja-Euroopa liigas Rumeenia teiselt satsilt ehk Voluntarilt võõrsil 49punktise paki –, aga kui sellele järgnenud ühisliiga matšis kaotati ülikooliderbis 2100pealise kodupubliku ees TalTechile 76:103, pani see kukalt kratsima ka mitte-tartlased.

Kohe lahtihüppest saati tundus, et tartlased olid oma arenguvestlused kodulinnas ära pidanud, sest mängu alguses oldi hoopis teist nägu kui kolm päeva tagasi TalTechi vastu: külalised said kohe jooksma, meestest peegeldus sportlik viha ja kõik kombinatsioonid viimistleti vaat et perfektselt (6/7) korvideks. Viie minuti järel säras tablool 17:7 ja Evart oli sunnitud aja maha võtma. Pärnu sai seejärel jalad alla, alistudes avaveerandil 23:27.