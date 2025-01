Nädal looduses Lumistel okstel kiikuvad sabatihased ja kohtumised põtradega

​Kui hallrästad ning põhjast saabunud siidisabad tulevad ja lähevad, siis sabatihased on juba mitu kuud samades piirkondades toimetanud. Erinevalt hallrästastest kuuluvad nende menüüsse valdavalt putukad, nende vastsed ja okstel peituvad lülijalgsed. Tundub, et nokaesisest pole neil seni puudust olnud, sest kõik salgad on niisama suured kui sügise alguses. Küllap on ilmadki soodsad olnud.