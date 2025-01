Raavo Raadik Elame justkui tehnoloogia arengu hirmus

Postimees avaldas 20. oktoobril 1925 artikli „Ameerika raudteed“: "Raudteede rohkuse poolest seisab esimesel kohal P.-Ameerika. Wiimased andmed näitawad, et ühisriikides on 265.000 miili raudteid, s. o. poolteist korda enam, kui kõikidel teistel kokku, ühisriikide raudteede wõrgu kaart on nii keeruline, et ta teile hirmu peale ajab isegi siis, kui ta on suures mõõdus joonistatud."