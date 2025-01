Kui veel hiljuti ei istunud vanglamüüride taga ühtegi last, siis praegu on seal kohtuotsuse ootel kolm vahistatud poissi. Et alaealine trellide taha paigutatakse, ei ole enam kuigi tavapärane. See viitab ränkadele kuritegudele. Kaks nendest tapsid mullu augustis Pärnumaal mehe, kolmas on pannud korduvalt toime nii vara- kui isikuvastaseid kuritegusid, sealhulgas vägistamise.