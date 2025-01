Video Mirjam Kitse ja Robi Salumetsa uus laul julgustab end vabaks murdma

““Ain’t this world” on meeldetuletus, et elu pole teiste nõudmiste täitmine ega kellegi teise unistuste elamine – see on SINU mäng ja SINU reeglid,” rääkis Kits. “​See on kõigile, kes on tundnud, et peavad pidevalt teiste ootusi täitma. “Ain’t this world” julgustab end vabaks murdma, see pole õnnest ega armastusest ega isegi mitte sinust. See on minu elu ja minu valikud.” Sel teekonnal leiab laulja lõpuks vabaduse ja enesekindluse.