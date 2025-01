Pärnu linnavolikogu võttis vastu linna tänavuse eelarve

“Eelarve vastab volikogu poolt kinnitatud strateegiadokumentidele, sissetulekute ja väljaminekute maht on üle 146 miljonit euro, millest põhitegevuse tulud on 115 ja kulud 108 miljonit eurot. Tänavu valmivad linnas mitmed olulised objektid, nagu näiteks uus sild ja sellega seotud tänavavõrgustik. Jätkub haridustaristu uuendamine, Munamäe ümbrus saab uue näo. Oluline on jätkusuutlikkuse hoidmine, et ka halvematel aegadel suudaks linn jätkuvalt täita avalikke teenuseid ja investeerida vastavalt arengukavale,” ütles linnapea Romek Kosenkranius.