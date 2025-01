Riina Georg Miks on vaja Pärnu linnas rohevõrgustikku?

Ei mahu pähe, kuidas Pärnus planeeritakse rahumeeli suurõnnetuse ohuga plahvatusohtlikku reostavat metanoolitehast ilma seda linna üldplaneeringu eelnõus mainimatagi – lähim elumaja asub 30 meetri, haigla 800 meetri, Pärnu jõgi 1,5 kilomeetri kaugusel. Kas tõesti Pärnus tootmismaid ei leidu, et neid tuleb lausa puhkemetsade, näiteks Harutee metsa arvelt laiendada? On hämmastav, et üldplaneeringu eelnõus ei arvestata ekspert Lauri Kleini soovitusi hea elukeskkonna tagamiseks, kuigi need on täiesti olemas.