Meelis Kukk Pärnu eelarve: tasakaalustamine keerulistes tingimustes

Peale selle pole riigikogu valimiste järgsed keskvalitsuse tõehetked riigi rahanduse seisust koos järgnevalt rakendatud meetmetega jätnud omavalitsustele muud valikut kui kohaneda kokkutõmbunud toimekeskkonnaga. Kes on omandanud rahaga hoopis hoolikamalt ringi käimise kombed, need elavad. Kes mitte, need vaaguvad kitsikuses.

Neli languse aastat on Pärnu linna igapäeva tulude-kulude vahet ehk põhitegevuse tulemit kahandanud poole võtta: 16 miljoni euro piirilt kaheksa miljoni euro alla. Valus! Tegemist on ju kõige hinnatuma ja liberaalsema eelarvepositsiooniga – see on ja peab olema tark raha. Selle abil kujundatakse Pärnu tulevikku: ehitatakse ja renoveeritakse haridusasutusi, parandatakse teedevõrku, panustatakse kultuurivaldkonda ja sotsiaaltaristusse ning luuakse ohutu ja meeldiv elukeskkond.