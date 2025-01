Valearve tõttu kadus ettevõtte kontolt mitu tuhat eurot

Pärnu politseijaoskonna menetlusgrupi juht Reelika Kivi tõdes, et tänapäeva kiire elutempo juures võib tähelepanu kergesti hajuda ega kontrollita, kas arve ja sellel olevad pangarekvisiidid on õiged. "Seda teadmist võib aga pahatahtlik inimene ära kasutada ja saata näiteks näiliselt õige arve, kuid muudetud on saaja nime ja või kontonumbrit," selgitas Kivi. "Esineb sedagi, et kurjategija õngitseb ning saadab mõne väljamõeldud, kuid usutava teenuse eest arveid mitmele ettevõttele. Kui ettevõte arvete tasumisel aga ei sea kahtluse alla, mille eest üks või teine arve on esitatud, on petturi katse õnnestunud," lisas politseiametnik ja rõhutas, et väiksemagi kahtluse korral tasub tehingupartneriga ühendust võtta ja täpsustada, mille eest arve esitati ning kas rekvisiidid on õiged.