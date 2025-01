Venemaa sissetungist iseseisva Ukraina pinnale möödub peagi kolm aastat ja selle aja jooksul on Eestis pelgupaiga leidnud kümned tuhanded sõjapõgenikud. Eestis on praegu tähtajalise elamisloaga 34 400 Ukraina sõjapõgenikku, kellest Pärnu linna registreerinuid on 1573 ehk kolm protsenti linnaelanikest.