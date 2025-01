Pärnu lasteaedade kokatädisid ootab koondamine, sest linn annab söögitegemise erakätesse

Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Jana Ruubeli sõnutsi viiakse lasteaedade toitlustusreform ellu selleks, et toidu kvaliteet oleks igal pool ühtne, pealegi saab nii optimeerida hinda.

Sel nädalal lõppenud riigihankele tehti kaks pakkumust, milles toidupäeva ehk hommiku-, lõunasöögi ja õhtuoote eest pakuti sarnast hinda: madalam oli 2,53 eurot (P. Dussmann Eesti OÜ) ja kõrgem 2,55 eurot (Baltic Restaurants Estonia), millele lisandub käibemaks.

Pakkumuste hindamisel arvestatakse kuni 70 punktiga kõige madalamat toidupäeva maksumust ja kuni 30 punktiga kvaliteedikriteeriumi ehk lasteaia kahenädalase näidismenüü kohustuslike nõuete täitmist.

Hanke võitja peaks selguma järgmisel nädalal.

Hanke kirjelduses on toodud, et selle eesmärk on pakkuda lasteaedades täisväärtuslikku, tasakaalustatud, mitmekülgset, maitsvat ja eakohast ning vajadusel erivajadusi arvestavat toitu.

Ruubeli sõnutsi tähendab lasteaedade toitlustuse andmine ühe ettevõtte kätte seda, et lasteaedade köögid koondatakse ja ettevõte otsustab, kui paljude köökidega suudab ta toitlustust pakkuda. Millised on hanke võitja täpsed plaanid, saab Ruubeli jutu järgi selgemaks siis, kui konkursi võitjaga sõlmitakse leping ja läbirääkimistel sellised detailid kokku lepitakse.

Pärnu rahanduse abilinnapea Meelis Kuke sõnade kohaselt linna tänavuses eelarves lasteaedade toitlustamise erakätesse andmine kulutusi ei suurenda ega vähenda ja tööjõukuludeks ette nähtud 273 000 eurot tõstetakse ringi haridusosakonna majandamise kuludesse.

Ehkki linna tänavuses eelarves ei tekita toitlustaja muutmine lisakulu ega too ka tulu, annab see Kuke sõnade kohaselt kokkuhoidu, kuna majandusjuhatajate töökoormus väheneb.

Ruubel möönis, et tööjõukulude eelarves ümbertõstmine on raamatupidamislik ja seda, kas sellega hoiab linn raha kokku või ei, saab öelda paari aasta pärast, kui konkreetseid arve on võimalik kõrvutada. “Analüüsi saame teha siis, kui vähemalt aasta on möödas,” seletas haridusosakonna juhataja.

Kesklinna lasteaia majandusjuhataja Anne Jansoni sõnade kohaselt pole seda, kuidas Aia tänava ääres laste toitlustamine juunist toimuma hakkab, nende majas veel tutvustatud, aga selge on see, et sööke hakatakse kuue rühmaga lasteaeda tooma mujalt.