Pärnumaa ei erine kuidagi ülejäänud Eestist. Siinsedki vallajuhid kurdavad, et loomulik iive on miinuses ja rahvastik vananeb.

Asjaolu, et sündimus on madal pea kõikjal Euroopas ja heaoluriikides kogu maailmas, ei lohuta. Meid, eestlasi, on praegu sedavõrd vähe, et ohutuled hakkavad mõttes paratamatult kohe põlema.