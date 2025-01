Koduotsija Kodustage kolmandat aastat koduootel sõbralik "tiiger"!

Priit on Pärnumaa loomade varjupaiga hoiukodus, kus ta on praegu varjupaiga hingekirjas olevatest asukatest kodu oodanud kõige kauem.

Pärnumaa kodutute loomade varjupaiga hoole all on kass Priit, kes on kõige kauem kodu ootav neljajalgne siinses varjupaigas: nurrik toodi varjupaika Saardest Rabakülast 16. augustil 2022.